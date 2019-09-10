Опрос: своей зарплатой недовольны 86% россиян

Работать больше при значительном повышении заработной платы готовы 76% опрошенных.

Сервис по поиску работы и сотрудников "Работа.ру" выяснил, что большая часть россиян (86%) недовольна своей заработной платой. Об этом стало известно из пресс-релиза, поступившего в редакцию Piter.TV.

Только 4% ответили положительно. 10-я часть респондентов затруднилась с ответом. пресс-релиз

Работать больше при значительном повышении заработной платы готовы 76% опрошенных, 14% россиян не хотят работать больше, еще 10% респондентов затруднились с ответом.

В опросе приняли участие 16 тысяч человек старше 18 лет.

Исследование: самую большую зарплату предлагают на "Адмиралтейской".

Видео: Youtube/ The Economist