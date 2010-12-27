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Исследование: самую большую зарплату предлагают на "Адмиралтейской"
Сегодня, 13:12
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nastya960

Исследование: самую большую зарплату предлагают на "Адмиралтейской"

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Далее  в рейтинге идут "Волковская", "Пролетарская".

Специалисты одного из сайтов по поиску работы провели исследование и выяснили, в районе каких станций метро предлагают самые высокие заработные платы.

На первом месте оказалась станция метро "Адмиралтейская", в пешей доступности от нее, в среднем, предлагают оклад в 53 702 рубля. В топ-10 это единственная станция в центре города. Далее  в рейтинге идут "Волковская", "Пролетарская", "Обводный канал", "Бухарестская", "Политехническая", "Парнас", "Технологический институт" и Невский проспект.

А вот на многих центральных станциях, оплата труда, напротив, является не самой высокой.

Ранее в Смольном пообещали реальный рост зарплат петербуржцев.

Теги: адмиралтейская, зарплата, работа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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