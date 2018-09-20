В Смольном пообещали реальный рост зарплат петербуржцев

Ожидается, что к концу года средняя номинальная зарплата составит 65 тыс.рублей.

Власти Петербурга планируют увеличить среднюю номинальную зарплату петербуржцев до 71,5 тыс. рублей в 2020 году. В первом полугодии 2019 она составила около 61,5 тыс. рублей, заявили в Смольном.

По существующим прогнозам к концу текущего года цифра должна подняться до 65 тыс. рублей. Ожидается, что по итогам 2019 зарплаты вырастут на 3%, при том, что цены станут выше на 4,6%.

В перспективе среднюю зарплату хотят увеличить до 100 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что раскрыт объем секретных расходов России.

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