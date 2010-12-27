Раскрыт объем секретных расходов России

В 2017 году на вооружение и продукты интеллектуальной собственности потратили 4,85 трлн рублей.

В 2017 году расходы России на вооружение и продукты интеллектуальной собственности составили 4,85 трлн рубелей. Это равняется почти 5,3 % ВВП. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Росстата.

В предыдущие годы секретные траты России росли, но в 2016-2017 гг. оставались на одном уровне. Данные за 2018 год еще не опубликованы, однако показатель мог еще снизиться. Специалисты Росстата сообщили об уменьшении "приобретения продуктов интеллектуальной собственности и других активов, не включаемых в состав инвестиций в основной капитал".

В закупки вооружения длительного пользования входит приобретение самолетов, кораблей, танков и других видов оружия. К покупке продуктов интеллектуальной собственности относятся расходы на научные исследования и разработки, а также поиск полезных ископаемых, создание компьютерного ПО и баз данных.

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