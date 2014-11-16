Всероссийские соревнования по регби для людей с ограниченными возможностями стартовали в Петербурге

В состязаниях примут участие пять команд из трех городов России.

Сегодня, 26 августа, в Петербурге начались соревнования по регби для людей с инвалидностью на площадке ФОК "Газпром – детям". Мероприятие продлится до воскресенья, 27 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по физической культуре и спорту.

В состязаниях примут участие пять команд из трех городов России. На церемонии открытия присутствовали зампред ведомства Андрей Хорт и президент Спортивной федерации спорта инвалидов Петербурга Сергей Гутников.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге трудоустроены 36% людей с инвалидностью.

Фото: пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту