В Петербурге заработал Центр адаптивной физкультуры и спорта

Учреждение предназначено для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями здоровья.

Губернатор Петербурга и министр спорта Михаил Дегтярев открыли в Приморском районе крупнейший в РФ Центр адаптивной физкультуры и спорта площадью 22 тыс. "квадратов". Об этом 15 августа рассказали в пресс-службе Смольного.

Центр заработал на Яхтенной улице, в нем уже прошли первые тренировки. Учреждение предназначено для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными возможностями здоровья. Оно способно одновременно принять до 200 занимающихся и 1050 зрителей.

В центре оборудованы залы игровых видов спорта, тяжелой атлетики, общей физической подготовки. Его гордость – уникальный плавательный бассейн с подъемным дном, обеспечивающим возможность занятий плаванием для людей с тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Здесь могут тренироваться не только петербуржцы, но и жители всей страны. Это большой подарок для всей России. Губернатор Петербурга

Еще одна особенность центра – встроенная гостиница на 90 мест.

Второй этап – строительство на Камышовой улице спортивного комплекса для занятий танцами на колясках. Проектирование завершат до конца текущего года.

Ранее на Piter.TV: работы по занижению бордюрного камня провели в шести районах Петербурга.

Фото: пресс-служба Смольного