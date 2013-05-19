Работы по занижению бордюрного камня провели в шести районах Петербурга

Комитет по транспорту регулярно обновляет список адресов, где необходимо обустроить инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями.

В Петербурге на 48 адресах были проведены работы по понижению уровня бордюрного камня. Об этом сообщил комитет по транспорту.

В период с мая по июль в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Фрунзенском и Центральном районах были выполнены следующие работы: демонтаж старых бордюров, снятие асфальтового покрытия, выемка грунта, выравнивание щебнем, установка новых бордюров и укладка асфальтового покрытия на тротуаре.

Комитет по транспорту регулярно обновляет список адресов, где необходимо обустроить инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями. Программа реализуется в рамках государственной программы "Доступная среда".

До конца октября планируется провести аналогичные работы еще на 166 адресах в различных районах города.

Ранее мы сообщили о том, что перевозчиков для услуг социального такси в 2025 году определят в Петербурге.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха