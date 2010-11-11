В 2026 году в восьми районах Петербурга появятся центры для занятий адаптивным спортом

В этом году такие пространства заработали в шести районных Центрах спорта, физкультуры и здоровья.

В восьми районах Петербурга в 2026 году появятся центры для занятий адаптивным спортом. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ходе прямой линии, пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В этом году такие пространства заработали в шести районных Центрах спорта, физкультуры и здоровья. К примеру, в центре для инвалидов на Яхтенной улице занятия ведутся по 13 направлениям.

Северная столица регулярно проводит турниры самого разного уровня для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)