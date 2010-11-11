  1. Главная
В 2026 году в восьми районах Петербурга появятся центры для занятий адаптивным спортом
Сегодня, 16:57
В этом году такие пространства заработали в шести районных Центрах спорта, физкультуры и здоровья.

В восьми районах Петербурга в 2026 году появятся центры для занятий адаптивным спортом. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ходе прямой линии, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Северная столица регулярно проводит турниры самого разного уровня для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские власти обсудили расширение мер поддержки для людей с инвалидностью. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

audrablush
Сегодня 18:11

