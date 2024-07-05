Почти половина петербуржцев проверяет переписки партнера

Ювелирный бренд SOKOLOV провел опрос среди жителей Санкт-Петербурга, чтобы выяснить, как они выстраивают личные границы в отношениях и где проходит грань между доверием и контролем. Как сообщает "Вечерний Санкт-Петербург", результаты показали высокую степень противоречивости в вопросах личного пространства.

Почти половина опрошенных (45%) признались, что проверяют переписки партнера, если возникает повод для сомнений. При этом 57% считают чтение чужих сообщений без разрешения нарушением личных границ. Аналогичная двойственность наблюдается и в вопросе доступа к личным данным: 54% не готовы делиться паролями от соцсетей, но 46% допускают их обмен по обоюдному согласию.

Петербуржцы в целом выступают против цифрового контроля. Большинство (71%) считают нормальным спросить у партнера, где он находится, но не требуют постоянного отслеживания геолокации. Что касается внешнего вида, то здесь жители города предпочитают договариваться: 42% высказывают свое мнение, а 30% обсуждают детали наряда, если партнер не против. Прямой контроль в этом вопросе считают нормой лишь 8%.

Отношение к ревности также неоднозначно. Более половины (54%) воспринимают ее как разрушительное чувство, однако 36% признались, что сами иногда ревнуют, а 10% считают ревность приятным проявлением внимания. Главным источником ревности опрошенные назвали неопределенность: скрытые переписки (35%), отказ показать телефон (32%) и резкие изменения в поведении (24%). Для 13% даже подарок от друга может стать поводом для сомнений.

Представления об измене у петербуржцев расширяются: 91% считают главным маркером физическую близость, но 40% относят к измене скрытые чаты и удаление переписок, а 42% — онлайн-флирт. Нарушение этих принципов часто (в 69% случаев) приводит к расставаниям.

Главной ценностью в отношениях жители города назвали взаимное уважение и понимание (33%), а также верность (10%). Ювелирные украшения остаются важным символом внимания: 61% считают их особым подарком с эмоциональной ценностью. При этом почти половина респондентов (47%) признались, что им интересно знать историю подарка, чтобы лучше понять прошлые отношения партнера.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)