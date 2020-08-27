Петербургские власти обсудили расширение мер поддержки для людей с инвалидностью

На совете в Петербурге представили новые планы реабилитации и доступной среды.

В Санкт-Петербурге состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов при губернаторе. Встречу на базе Центра культурно-спортивной реабилитации провела вице-губернатор Наталья Чечина. По данным пресс-службы Смольного, она осмотрела выставку, приуроченную к 100-летию Всероссийского общества слепых, где были представлены изделия и экспонаты предприятий и творческих коллективов организации.

В сообщении отмечено, что "правительство Санкт-Петербурга оказывает организациям, осуществляющим деятельность по защите прав и интересов инвалидов, финансовую, информационную, имущественную, организационную, консультационную и методическую поддержку". Участники заседания заявили о положительных результатах взаимодействия исполнительной власти и общественных объединений, а также предложили меры по усилению поддержки.

Наталья Чечина подчеркнула, что власти регулярно рассматривают вопросы государственной помощи общественным организациям инвалидов. Эксперты обсудили План мероприятий переходного периода по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов на 2025–2029 годы, а также "дорожную карту" по повышению доступности городских объектов и услуг на 2026–2030 годы.

Фото: freepik (prostooleh)