Нецензурная лексика на работе: как часто ругаются петербуржцы

Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, в котором участвовали экономически активные жители города, в том числе трудоустроенные, нецензурные выражения на рабочих местах стали практически нормой. Лишь немногие команды обходятся без ругани.

На совещаниях с использованием ненормативной лексики 14% опрошенных сталкиваются постоянно, 30% — время от времени. В повседневном общении коллег ситуация ещё более распространённая: 25% слышат брань регулярно, 50% — периодически. Руководители, по данным опроса, ведут себя сдержаннее: постоянно ругаются 12%, иногда — 35%. При этом признаются в собственном сквернословии на работе реже: часто — 9%, а иногда — 41%. Замечания коллегам по поводу нецензурной лексики постоянно делают только 7% респондентов, иногда — 42%.

Мужчины используют нецензурную лексику на работе чаще женщин и чаще делают замечания другим. Женщины, напротив, предпочитают не вмешиваться. Интересно, что респонденты в возрасте 35–45 лет сталкиваются с бранью на работе чаще других возрастных групп:28% из них слышат мат от коллег постоянно, 54% — иногда. Сами признаются в сквернословии: 11% — часто, 45% — иногда. Среди молодёжи до 35 лет ситуация иная: 57% заявляют, что никогда не ругаются на работе. Замечания коллегам почти не делают (61% никогда не вмешиваются).

Для сравнения, в повседневной жизни петербуржцы нецензурно выражаются значительно чаще: постоянно — 12%, иногда — 59%, а никогда не сквернословят — 29%.

