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Сквер для людей с проблемами зрения создадут в Купчино
Сегодня, 9:49
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Сквер для людей с проблемами зрения создадут в Купчино

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Зелёная зона расположится рядом с клиникой "Микрохирургия глаза" имени С. Н. Фёдорова на улице Ярослава Гашека.

В Петербурге создан проект нового сквера, который расположат в Купчино. Особенностью зелёной зоны станет внимание создателей к особенностям различных проблем со зрением. Об этом заявил глава администрации Фрунзенского района Константин Серов в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Сквер расположится рядом с клиникой "Микрохирургия глаза" имени С. Н. Фёдорова на улице Ярослава Гашека.

Как подчеркнул Серов, проектировщики ориентировались на рекомендации офтальмологов: в частности, для дальтоников будут высажены разноцветные кусты, а для близоруких и дальнозорких горожан установят зеркала и увеличительные стёкла.

Ранее мы сообщили о том, что благоустройство сквера на улице Генерала Хазова завершили в Петербурге.

Фото: Pxhere

Теги: люди с ограниченными возможностями, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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