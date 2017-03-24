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Благоустройство сквера на улице Генерала Хазова завершили в Петербурге
Сегодня, 12:40
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Благоустройство сквера на улице Генерала Хазова завершили в Петербурге

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С просьбой облагородить зелёную зону в 2022 году к губернатору Александру Беглову обратилась жительница Пушкина.

Специалисты завершили работы по благоустройству сквера между домами № №26,30, 32 и 34 по улице Генерала Хазова. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

С просьбой облагородить сквер в 2022 году к губернатору Александру Беглову обратилась жительница Пушкина. Неподалёку о зелёной зоны расположены социальные объекты (школы, детские садики и 3 учреждения здравоохранения).

Помимо обустройства детских площадок и зон отдыха, в сквере привели в порядок пешеходные дорожки. Также были привлечены специалисты для работы с мемориальными стендами, которые со временем покрылись ржавчиной и потеряли былой вид. Вместо старых конструкций была установлена скульптура с датами Великой Отечественной войны и фразой "Никто не забыт и ничто не забыто". Напротив монумента появилась специальная площадка, для воздания памяти героям.

Ранее мы сообщили о том, что благоустройство Любашинского сада закончат в ноябре 2023 года.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: благоустройство, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Bassydag Spitiaws
Сегодня 14:24

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