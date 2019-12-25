Благоустройство Любашинского сада закончат в ноябре 2023 года

Последний этап благоустройства согласовали в июле 2023 года. Тогда был подписан контракт с подрядчиком ООО "Заслон-Инжиниринг" на 204,9 млн рублей.

Благоустройство Любашинского сада неподалёку от Замшиной улицы в Северной столице подходит к концу. Работы обещают завершить к середине ноября. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Работы велись в 4 этапа: сначала специалисты разбили фруктовый сад, обновили спортивные тренажеры, оборудование для детей и пешеходные дорожки. Также были установлены велосипедные остановки. Последний этап благоустройства согласовали в июле 2023 года. Тогда был подписан контракт с подрядчиком ООО "Заслон-Инжиниринг" на 204,9 млн рублей. Помимо работ по озеленению территории, он также выполнит установку покрытий, оборудования и спортивных площадок и скамейки.

Добавим, что работы в саду проводятся в рамках проекта "Жилье и городская среда".

Ранее мы сообщили о том, что Красногвардейском районе Петербурга открылся сад "Времена года".

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"