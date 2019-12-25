В Петербурге трудоустроены 36% людей с инвалидностью

Одним из важных инструментов, которые помогают добиваться таких результатов, является программа сопровождаемого трудоустройства.

В Петербурге проживает 116 тысяч людей с инвалидностью трудоспособного возраста, из них 41 600 человек работают. Это самый высокий показатель по России – 36%. Одним из важных инструментов, которые помогают добиваться таких результатов, является программа сопровождаемого трудоустройства. В комплексном сопровождении помогают специалисты некоммерческих организаций, реализующие услугу по принципу социального заказа. Об этом рассказали в Комитете по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

Программа сопровождаемого трудоустройства инвалидов является достаточно новой – реализуется второй год. В первый год в программе приняли участие 100 человек с инвалидностью, в этом году планируется трудоустроить 200 горожан. На следующий год в планах трудоустроить уже 400 человек.

Специалисты Службы занятости помогают инвалидам создавать резюме, подбирают подходящую работу, оказывают психологическую поддержку, готовят к собеседованию с работодателем. Предусмотрен индивидуальный план сопровождения людей с ограниченными возможностями, который включает в себя все шаги от первого обращения в Службу занятости до трудоустройства.

В 2023 году услуги сопровождаемого трудоустройства оказывают Центр социально-трудовой адаптации инвалидов "Мастер ОК" и Благотворительный фонд "Рауль".

Фото: Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга