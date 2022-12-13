В Центре социально-трудовой адаптации для людей с инвалидностью  "Мастер ОК" заканчивается ремонт нового помещения

"Мастер ОК" – центр социально-трудовой адаптации инвалидов, который уже десять лет помогает людям с ограниченными возможностями успешно устроиться на работу, развивает их творческие способности, оказывает психологическую поддержку.

В 2020 году Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга выделил организации дополнительное помещение по адресу Константина Заслонова, 20. В рамках проекта разработали дизайн. Сейчас в Центре идет косметический ремонт, который завершится к февралю. Руководство "Мастер ОК" рассказало Piter.TV о том, что будет организовано в новом здании.

Мы и наши ребята очень ждем открытие! Были долгие поиски партнеров, трудности согласования. Боялись, что из-за сложившейся ситуации все приостановится. Но уже совсем скоро здесь расположатся две мастерские: батик – роспись по шелковому платку, а также керамика. Сорок человек с ограниченными возможностями будут создавать настоящие произведения искусства. Оксана Путина, начальник отдела "Развитие"

На базе центра функционируют "защищенные" мастерские. Это специализированные трудовые студии, в которые ежегодно обращаются сто человек, чтобы получить теоретический и практический опыт ремесленной работы, научиться создавать продукцию, востребованную на рынке.

Наша главная идея – дать человеку необходимые навыки, возможности для его личностного, профессионального и социального роста, чтобы он мог устроиться на работу, быть самостоятельным и независимым. Мы психологически поддерживаем родителей, работаем с людьми с разными видами инвалидности: от нарушений опорно-двигательного аппарата до интеллектуальных проблем. За прошлый год в рамках сопровождаемого трудоустройства было обслужено 126 человек, в рамках социально-трудовой адаптации к нам обратились и побывали в мастерских около 100 горожан. Ремонт скоро закончится, и в новом помещении мы сможем помогать еще большему числу людей. Иван Граевский, директор "Мастер ОК"

Открытие нового здания центра состоится 13 февраля в 12:00 на улице Константина Заслонова, 20.

Материал подготовила Анна Гибова для Piter.tv

Фото и видео: Piter.tv