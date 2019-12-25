На Яхтенной появится спортивный центр для людей с ограниченными возможностями

В Петербурге откроется первый многофункциональный спортивный комплекс для людей с ограниченными возможностями здоровья в конце 2023 года.

Центр адаптивного спорта на Яхтенной улице для людей с ограниченными возможностями сможет принимать около 200 человек одновременно откроется в конце 2023 году. Об этом пишет вице-губернатор Борис Пиотровский в своем телеграм-канале.

Основным преимуществом комплекса станет бассейн с подъемным дном, который позволит заниматься плаванием людям с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Кроме того, здесь будут залы для игровых видов спорта, залы для тяжелой атлетики, общей физической подготовки и гостиница на 90 мест для спортсменов, приезжающих на соревнования или тренировочные сборы.

Строительные работы уже завершены, и в ноябре после подключения здания к улично-дорожной сети должно быть получено разрешение на открытие комплекса. Создание Центра адаптивного спорта было поручено губернатором.

Ранее сообщалось, что дети-инвалиды из центра на проспекте Большевиков остались без пандуса.

Фото: телеграм-канал вице-губернатора Бориса Пиотровского