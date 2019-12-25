Программы для людей с ограниченными возможностями представили музеи Ленобласти

Работники культурных учреждений обсудили концепции и возможности сотрудничества со специалистами по социальной реабилитации и адаптации взрослых.

8 музеев 47-ого региона презентовали собственные инклюзивные программы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом информирует пресс-служба Музейного агентства Ленобласти.

Презентация проходила в рамках семинара в выставочном зале Музейного агентства. Работники культурных учреждений обсудили концепции и возможности сотрудничества со специалистами по социальной реабилитации и адаптации взрослых.

Многие идеи будут воплощены к концу текущего года: в частности, в музее Римского-Корсакова в Тихвине откроют экспозицию для всех групп посетителей с ОВЗ. Люди с проблемами зрения смогут познакомиться с тактильными макетами зданий, кроме того, для них разработают рельефно-графические путеводители. Сосновоборский художественный музей организует программы арт-терапии для подростков старше 10 лет с особенностями ментального развития. Наконец, в музее истории Шлиссельбурга проведут экскурсии для глухих и слабослышащих с помощью технологии сурдо-онлайн.

Ранее мы сообщили о том, что реставрацию усадьбы "Тайцы" проведут в Ленобласти.

Фото: Pxhere