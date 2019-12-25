Реставрацию усадьбы "Тайцы" проведут в Ленобласти

В ходе работ будут восстановлены утраченные фрагменты декоративных элементов здания.

Реставрационные работы в усадьбе Демидовых "Тайцы" в Гатчинском районе Ленобласти получили положительное заключение Главгосэкспертизы. Как сообщила пресс-служба администрации региона, к выполнению техзадания приступят уже в следующем году.

Усадьба включена в реестр объектов культурного наследия федерального значения. Она была построена в XVIII веке. Как подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, специалисты частично заменят конструкции объекта, починят кирпичную кладку, выполнят отделку фасадов, отреставрируют оконные и дверные проемы, внутренние и внешние элементы декора и центрального крыльца, заменены инженерные коммуникации.

Также Цой отметил, что в ходе реставрации будут восстановлены утраченные фрагменты декоративных элементов усадьбы: зданию вернут знаменитых каменных львов.

Ранее мы сообщили о том, что на Аэродроме в Гатчине высадили каштановую аллею.

Фото: Правительство Ленобласти