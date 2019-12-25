На Аэродроме в Гатчине высадили каштановую аллею

Большинство деревьев были высажены в рамках субботника "Зелёная Россия".

Администрация Гатчинского района совместно с сотрудниками Росгидромета высадили каштановую аллею в столице Ленобласти. Деревья появились на улице Красных Военлётов у Аэродрома. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Большинство деревьев были высажены в рамках субботника "Зелёная Россия".

По словам главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим, место расположения аллеи нуждается в комплексном благоустройстве, и каштаны станут первым шагом к обновлению. До конца 2023 года планируется подготовить проект ремонта улично-дорожной сети улицы и бульвара Авиаторов.

Ранее мы сообщили о том, что в Гатчине возводят каркас будущего мемориала мирным гражданам СССР, погибшим во время ВОВ.

Фото: пресс-служба администрации Гатчинского района