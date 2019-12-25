В Гатчине возводят каркас будущего мемориала мирным гражданам СССР, погибшим во время ВОВ

Строители уже закончили первые этажи металлического каркаса. Там будет установлена статуя матери, которая будет символизировать скорбь по невинным жертвам войны.

В Гатчине стартовал новый этап работ по возведению мемориала мирным гражданам СССР, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Благоустройство и возведение входных павильонов уже подошли к концу: сейчас строители возводят каркас будущей статуи. Об этом сообщил Telegram-канал комитета по строительству региона.

Рабочую инспекцию на объекте провёл замначальника Управления президента РФ по общественным проектам, зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко. Руководитель подчеркнул, что масштабы памятника уже впечатляют, а быстрый темп работ внушает надежду на их быстрое завершение. Строители уже закончили первые этажи металлического каркаса. Там будет установлена статуя матери, которая будет символизировать скорбь по невинным жертвам войны.

По слова зампреда правительства Ленобласти Евгения Барановского, все элементы мемориала, кроме стеллы, завершат до ноября. Затем специалисты приступят к возведению статуи.

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Фото: Telegram / Стройблок ЛО для СМИ