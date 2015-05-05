Проверки госзакупок начались во Всеволожском районе Ленобласти

Региональная прокуратура уделит району наибольшее внимание.

Прокуратурой Ленобласти организована проверка исполнения законодательства о закупках со стороны руководства Всеволожского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Мероприятия проводятся для составления отчёта по итогам 2023 года. Они затронут все районы 47-ого региона, однако именно Всеволожскому району будет уделено особое внимание в связи с большим числом государственных и муниципальных заказчиков.

Также прокуроры проверят состав конкурсной комиссии, принятие и оплату работ, указанных в госзакупках. Контроль осуществляет лично прокурор Ленобласти Сергей Жуковский.

Ранее мы сообщили о том, что сирены завоют в Ленобласти 4 октября.

Фото: Piter.TV