Проверки госзакупок начались во Всеволожском районе Ленобласти

Прокуратурой Ленобласти организована проверка исполнения законодательства о закупках со стороны руководства Всеволожского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Мероприятия проводятся для составления отчёта по итогам 2023 года. Они затронут все районы 47-ого региона, однако именно Всеволожскому району будет уделено особое внимание в связи с большим числом государственных и муниципальных заказчиков.
Также прокуроры проверят состав конкурсной комиссии, принятие и оплату работ, указанных в госзакупках. Контроль осуществляет лично прокурор Ленобласти Сергей Жуковский.
Ранее мы сообщили о том, что сирены завоют в Ленобласти 4 октября.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все