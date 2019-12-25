Сирены завоют в Ленобласти 4 октября

В проверке будут использованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, а также электросирены и громкоговорители.

4 октября в 47-ом регионе состоится комплексная проверка готовности системы оповещения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Сирены будут звучать в течение часа, с 10:00 до 11:00. В проверке будут использованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, а также электросирены и громкоговорители. Кроме того, в период 10:43 до 10:44 на телевидению будет демонстрироваться проверочный видеоролик.

Жителей и гостей Ленинградской области призвали сохранять спокойствие на время проведения мероприятий.

Ранее мы сообщили о том, что системы оповещения проверят в Петербурге в начале октября.

Фото: ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти