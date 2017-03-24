Дети-инвалиды из центра на проспекте Большевиков остались без пандуса

Прокуратура Невского района провела проверку исполнения законодательства в сфере оказания государственной социальной помощи детям-инвалидам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, два учреждения социального обслуживания несовершеннолетних не в полной мере отвечают требованиям доступности для детей-инвалидов и иных маломобильных групп населения. Например, вход в здание центра на проспекте Большевиков не оборудован пандусом. Также в учрждениях не соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы.
На данный момент, прокуратура контролирует устранение нарушений.
Ранее сообщалось, что прокуратура утвердила обвинение для общественников, вымогавших деньги в магазине в Сестрорецке.
Фото: Piter.TV
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