Дети-инвалиды из центра на проспекте Большевиков остались без пандуса

Прокуратура Петербурга защищает права детей-инвалидов на доступную среду.

Прокуратура Невского района провела проверку исполнения законодательства в сфере оказания государственной социальной помощи детям-инвалидам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, два учреждения социального обслуживания несовершеннолетних не в полной мере отвечают требованиям доступности для детей-инвалидов и иных маломобильных групп населения. Например, вход в здание центра на проспекте Большевиков не оборудован пандусом. Также в учрждениях не соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы.

На данный момент, прокуратура контролирует устранение нарушений.

Ранее сообщалось, что прокуратура утвердила обвинение для общественников, вымогавших деньги в магазине в Сестрорецке.

Фото: Piter.TV