  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Выборгском районе чествовали участников международной регаты "Балтийский ветер"
Сегодня, 16:15
86
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Выборгском районе чествовали участников международной регаты "Балтийский ветер"

0 0

Состоялась церемония награждения участников гонки на призы администрации МО "Выборгский район".

В минувшую пятницу в Приморске подвели итоги очередного соревновательного дня парусной регаты "Балтийский ветер". Состоялась церемония награждения участников гонки на призы администрации МО "Выборгский район". В мероприятии приняли участие глава районной администрации Валерий Савинов, его заместитель Андрей Голобородько, глава администрации поселения Евгений Шестаков, а также депутат МО "Полянское сельское поселение", заслуженный мастер спорта России Павел Коржавых. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Искренне верю, что морской город Приморск встретил вас по-особенному радушно и тепло - у вас останется множество ярких положительных эмоций и самые лучшие впечатления от проведенного здесь времени.

Валерий Савинов, глава районной администрации

Надеюсь, что эти призы в виде парусников займут достойное место в коллекции победителей. Их создавали с душой и любовью выборгские ремесленники, они уникальны и не похожи один на другой.

Нина Сивицкая, председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район"

В 2021 году в связи с эпидемиологической обстановкой регата "Балтийский ветер" организована без международных этапов - на территории нашей страны и только с российскими участниками. 

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: балтийский ветер, валерий савинов, нина сивицкая
Категории: Выборг, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии