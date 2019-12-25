В Выборгском районе чествовали участников международной регаты "Балтийский ветер"

Состоялась церемония награждения участников гонки на призы администрации МО "Выборгский район".

В минувшую пятницу в Приморске подвели итоги очередного соревновательного дня парусной регаты "Балтийский ветер". Состоялась церемония награждения участников гонки на призы администрации МО "Выборгский район". В мероприятии приняли участие глава районной администрации Валерий Савинов, его заместитель Андрей Голобородько, глава администрации поселения Евгений Шестаков, а также депутат МО "Полянское сельское поселение", заслуженный мастер спорта России Павел Коржавых. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Искренне верю, что морской город Приморск встретил вас по-особенному радушно и тепло - у вас останется множество ярких положительных эмоций и самые лучшие впечатления от проведенного здесь времени. Валерий Савинов, глава районной администрации

Надеюсь, что эти призы в виде парусников займут достойное место в коллекции победителей. Их создавали с душой и любовью выборгские ремесленники, они уникальны и не похожи один на другой. Нина Сивицкая, председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район"

В 2021 году в связи с эпидемиологической обстановкой регата "Балтийский ветер" организована без международных этапов - на территории нашей страны и только с российскими участниками.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО