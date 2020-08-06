Во время гонки "Балтийский ветер" состоится заплыв на призы администрации МО "Выборгский район"

В соревнованиях участвуют спортивные команды, учебные яхты, а также лодки с семейными экипажами.

Гонка по портовым городам региона в акватории Финского залива "Балтийский ветер" проходит в рамках Санкт-Петербургской парусной недели. Среди испытаний – заплыв на призы администрации МО "Выборгский район". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой регата пройдет только на территории России по маршруту: Санкт-Петербург – Кронштадт – о. Гогланд – Высоцк – Приморск – Санкт-Петербург.

В соревнованиях участвуют спортивные команды, учебные яхты, а также лодки с семейными экипажами.

Гонка на призы администрации МО "Выборгский район" запланирована 10 августа. Борта стартуют в районе бухты Сууркюлян-Лахти, пройдут о. Гогланд и финишируют на Транзундском рейде.

На набережной 40-летия ВЛКСМ проходит детальное обследование деревьев.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО