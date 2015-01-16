Нетрезвый капитан повредил яхты при швартовке в яхт-клуб на Южной дороге

Следственная группа, прибывшая на место происшествия, подтвердила столкновение с другим судном — "Masmar 33", получившим повреждение якорного клюза.

В Петербурге пьяный капитан при неудачной попытке пришвартовать судно повредил две яхты, сообщает 78.ru.

Ранним утром мужчина, управлявший моторным судном "Чили", долго маневрировал у пирса яхт-клуба "К-2", расположенного на Южной дороге, пытаясь правильно пришвартоваться. Однако усилия закончились неудачей: свидетели утверждают, что капитан дважды задел стоящие поблизости суда, после чего отправился дальше вдоль Петровской косы. Позже выяснилось, что 53-летний судоводитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следственная группа, прибывшая на место происшествия, подтвердила столкновение с другим судном — "Masmar 33", получившим повреждение якорного клюза. Сам корабль виновника инцидента тоже пострадал: борт судна "Чили" лишился краски справа.

Судно было эвакуировано на ближайшую стоянку "АВТ", а капитан направлен на медицинское освидетельствование. Люди не пострадали, разлива топлива также не зафиксировано.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)