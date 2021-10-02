На территории яхт-клуба "Балтиец" прошла церемония открытия памятника Петру I

Его удалось установить благодаря содействию Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга.

Сегодня, 5 июня, в яхт-клубе "Балтиец" открыли бюст Петра I. Монумент установили в честь 350-летия со дня рождения первого российского императора. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Бюст удалось установить благодаря содействию Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга. На церемонию приехала представитель ведомства Ольга Аришина.

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Фото: сайт Смольного