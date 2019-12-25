На набережной 40-летия ВЛКСМ проходит детальное обследование деревьев

По словам ученых, многие ивы, растущие на набережной, поражены грибами.

В парках и скверах Выборга продолжаются работы по обследованию старовозрастных деревьев. На данный момент полная диагностика зеленого фонда проходит на набережной 40-летия ВЛКСМ. Состояние каждого дерева и кустарника изучают специалисты – доценты кафедры защиты леса, древесиноведения и охотоведения Санкт-Петербургского Государственного Лесотехнического университета. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

По словам ученых, многие ивы, растущие на набережной, поражены грибами.

Когда на дереве грибы - это говорит о том, что оно полностью прогнило. Кроме того, они распыляют споры, в том числе на здоровые насаждения. К сожалению, зеленый фонд города Выборга стареет. Несмотря на внешне солидный достойный вид, многие из осмотренных деревьев, практически 90%, подвержены гнили. Галина Зарудная, кандидат биологических наук

Ранее специалисты осмотрели насаждения парка Ленина. В парке было зафиксировано массовое размножение липовой тли.

В рамках муниципального контракта ученые также изучат зеленый фонд по Ленинградскому проспекту, бульвару Кутузова, в сквере Репина и на Петровской набережной.

К декабрю, после завершения всего обследования, специалисты сформируют информацию по общей лесопатологической характеристике парковых территорий Выборга и подготовят методические рекомендации.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО