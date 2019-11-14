В парке Ленина провели обследование деревьев

Обследование проводится по заказу администрации Выборгского района, стволы изучают на предмет гниения и заражения грибами.

В Выборге пересчитают нездоровые и аварийные деревья. Состояние зеленых насаждений в центральных парках и скверах оценивают ученые. Накануне деревья осматривали в парке имени Ленина. Обследование проводится по заказу администрации Выборгского района, стволы изучают на предмет гниения и заражения грибами. Исследования проводят специалисты Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени Кирова.

Есть болезни, которые разрушительные действия имеют. Деревья разрушаются, прочность древесины теряется, поскольку грибы разрушают клеточные стенки, целлюлозы. Получается такая бурая гниль, и деревья падают при малейшей перегрузке. Галина Зарудная, доцент, ведущий специалист кафедры зашиты леса, древесиноведения и охотоведения Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета

По словам специалиста, несмотря на то, что в целом парк и деревья ухоженные, многие из них заражены грибами.

Вместе с напарником, доцентом, кандидатом биологических наук, членом президиума Русского энтомологического общества Борисом Поповичевым Галина Ивановна составляет схему осмотра зеленых насаждений. Территории парков и скверов разбиты на небольшие участки, на каждом из них отмечаются аварийные и больные деревья.

На основе проведённого исследования специалисты подготовят методические рекомендации для администрации, чтобы по возможности сохранить старые деревья и ликвидировать аварийные.

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Видео: МГ "Наш город"