Депутаты ознакомились с реставрационными работами на Замковом острове

Также они посетили парк Монрепо.

Ознакомиться с ходом реставрационных работ на Замковом острове решили народные избранники – депутат Госдумы Светлана Журова, областные парламентарии Михаил Макаров и Олег Петров. Их сопровождали замглавы районной администрации Андрей Голобородько и директор объединенного музея-заповедника Валентин Белоусов. В первую очередь они заглянули в Комендантский дом, долгое время здесь располагались квартиры, жильцы которых ничего не знали о казематах, расположенных на нижних уровнях постройки.

Перемены произошли и с корпусом Цейхгауза. Для туристов сюда пока что вход закрыт, в отреставрированном здании среди сохраненного средневекового антуража в скором времени организуют выставочное пространство. В обновленных стенах установлены мольберты с изображениями до реставрации. Теперь здесь почти готовое пространство к приему посетителей. В башне Святого Олафа работы также продолжаются.

Следующей точкой деловой поездки стал парк "Монрепо". На острове Людвигштайн, куда пока что закрыт проход для посетителей, ведутся археологические работы. В некоторых склепах обнаружены останки членов семьи Николаи. В Выборг собираются приехать их потомки из Австралии. По окончании осмотра некрополя, депутат Госдумы выразила свои впечатления от увиденного.

Для Выборга это невероятная точка притяжения туризма. Для людей, которые сюда приезжают, ранее был не тот вид, который бы мы хотели показать. Но сейчас я вижу масштабные изменения, для меня это невероятно то, что происходит здесь. Светлана Журова, депутат Госдума

По словам гостей, Выборг – уникальный город – а реставрационные работы по истине масштабные. И есть надежда, что историческое лицо Выборга будет полностью восстановлено.

Ране депутаты Госдумы и областного ЗакСа посетили социальные объекты Выборгского района.

Видео: МГ "Наш город"