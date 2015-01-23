Депутаты Госдумы и областного ЗакСа посетили социальные объекты Выборгского района

Вместе с ними благоустройство территорий и соцобъекты оценил заместитель главы районной администрации Андрей Голобородько.

Депутаты Государственной Думы РФ Светлана Журова и ЗакСа Ленобласти Олег Петров побывали с рабочим визитом в поселениях Выборгского района. Вместе с ними благоустройство территорий и соцобъекты оценил заместитель главы районной администрации Андрей Голобородько. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В Полянском муниципальном образовании депутаты посетили ФАП, детскую и тренажерную площадки в поселке Поляны, а также новую пожарную часть в поселке Семиозерье и военный городок в Каменке.

На детскую площадку со специальным покрытием было выделено 8,2 миллиона рублей из бюджета муниципального образования. В рамках ремонта спортивной площадки были закуплены новые тренажеры, установлено специальное покрытие. На эти цели затрачено порядка 2 миллионов рублей.

В фельдшерско-акушерском пункте, который был торжественно открыт в декабре 2018 года, Светлана Журова пообщалась с медработником и пациентами.

В военном городке в Каменке депутаты побывали в спортивном зале, где на тот момент проходили занятия новобранцев, и в музее 138 гвардейской мотострелковой бригады, который был открыт, при поддержке администрации МО "Выборгский район" и депутатов областного ЗакСа.

В административном центре Каменногорского поселения – городе Каменногорске полным ходом идет строительство нового ФОКа.

Наши жители давно ждали строительства современного спортивного комплекса и, наконец-то, это произошло. Однако, сейчас мы столкнулись с проблемой: в связи с удорожанием стройматериалов, средств, заложенных в смете, не хватает. Наталья Михайлова, глава администрации Каменногорского поселения

Светлана Журова пообещала помочь в решении данного вопроса.

Ранее олимпийская чемпионка побывала на стадионе в Приморске.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Видео: МГ "Наш город"