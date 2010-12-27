Центральный район в Петербурге станет первым в обсуждении транспортной реформы

Смольный опубликовал график для всех районов города.

Обсуждение реформы петербургского общественного транспорта начнут с Центрального района, сообщили в Комитете по транспорту. Следующими на очереди будут Петроградский, Невский, Красногвардейский, Адмиралтейский, и далее по списку, опубликованном на сайте Смольного.

Как сообщается на официальном сайте СПб ГКУ "Организатор Перевозок", город готовится к переходу на усовершенствованную систему обслуживания пассажиров. Петербуржцам обещают комфортные автобусы с плавным ходом, модернизированные системы информирования, точное соблюдение расписания и, что может быть важным для горожан, укороченные интервалы движения в час-пик.

Помимо этого проектируются изменения в маршрутной сети. С ними петербуржцам предлагают ознакомиться, рассмотрев карту на сайте "Организатора перевозок". Свои пожелания по маршрутам можно прислать перевозчику или принести на районные обсуждения.

Ранее мы писали о: начале пробок в центре Петербурга из-за крестного хода

Фото: СПб ГКУ "Организатор Перевозок"; СПб ГУП "Пассажиравтотранс"