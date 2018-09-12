Центр Петербурга перекрыли из-за крестного хода: начинаются пробки

Огромная пробка уже образовалась на мосту Александра Невского. Машины двигаются со скоростью не более 3 км/час.

По случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского по Петербургу пройдут верующие.

На Невском проспекте ограничения начали действовать с 10:00 и продлятся до 13:30. Закрыт участок от Казанского собора до площади Александра Невского. До 11:30 нельзя будет парковаться на Казанской площади, Казанской улице, от Гороховой улицы до Невского проспекта, по нечетной стороне набережной канала Грибоедова, от Казанской площади до Гороховой улицы и переулка Сергея Тюленина.

Огромная пробка уже образовалась на мосту Александра Невского. Машины двигаются со скоростью не более 3 км/час. Аналогичные проблемы возникли у водителей на Синопской набережной, на Невском проспекте.

Фото: Piter.TV