Петербургские ЖК признали одними из самых "умных" в стране

Два жилых комплекса компании ELEMENT в Санкт-Петербурге – SHEPILEVSKIY и "1919" – вошли в национальный реестр умных новостроек, который формирует портал "Единый ресурс застройщиков" (ЕРЗ.РФ). Оба проекта получили подтверждение соответствия классу А – это высшая оценка в системе, которая показывает уровень цифровизации жилых домов. Всего в списке сейчас только четыре таких объекта, отметил портал "Строительный Петербург".

Включение в реестр означает, что в домах внедрены сервисы, позволяющие управлять повседневными процессами через мобильное приложение. Жителям доступны функции контроля климата, инженерных систем, безопасности и потребления ресурсов – все объединено в одну цифровую платформу.

Управляющий партнер ELEMENT Елизавета Конвей сообщила, что в проектах используется система CleverHome, а интеграцию цифровых решений выполняла компания "КлеверПаб". По ее словам, технологии помогают сделать дома не только удобнее, но и безопаснее, а также снизить нагрузку на ресурсы.

SHEPILEVSKIY – премиальный жилой комплекс на 184 квартиры с потолками до 5,7 метра и панорамным остеклением. Проект включает двухуровневые квартиры и лоты с террасами. "1919" – камерный дом в Московском районе на 68 квартир, где предусмотрены двор без машин, ресепшен, коворкинг, библиотека и подземный паркинг с зарядками для электромобилей.

Сейчас в реестре ЕРЗ.РФ представлено 320 умных многоквартирных домов по всей России.

Фото: пресс-служба ELEMENT