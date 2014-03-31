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Реестр для курьеров на СИМ могут создать в Петербурге
Сегодня, 10:21
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Реестр для курьеров на СИМ могут создать в Петербурге

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По словам Дмитрия Ваньчкова, каждый курьер до работы на СИМ должен пройти корпоративное обучение.

В Петербурге хотят создать реестр курьеров, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Заместитель председателя городского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков отметил, что доставщики могут пешими, использовать велосипед или самокат, мотоцикл или легковой и грузовой автомобили. 

Очевидно, что необходимо регулирование этой полезной и важной сферы, и, пока нет общего федерального закона, мы должны разработать и принять правила на уровне нашего региона.

Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга

По его словам, каждый курьер до работы на СИМ должен пройти корпоративное обучение, изучить ПДД и сдать экзамен. 

Ранее на Piter.TV: зарплата работников транспортной сферы превысила 77 тыс. рублей. 

Фото: unsplash (Rowan Freeman)

Теги: курьер, средства индивидуальной мобильности
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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