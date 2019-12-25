Зарплата работников транспортной сферы превысила 77 тыс. рублей

Доход курьеров увеличился до 113 тысяч рублей.

В сентябре 2024 года в етербурге средний размер оплаты труда для водителей, логистов и курьеров достиг отметки в 77,4 тысячи рублей, что на 29% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Такие данные были представлены экспертами рынка труда и опубликованы в издании "Деловой Петербург".

В городе уровень оплаты труда в данной сфере превышает среднюю по стране, которая составляет 69,4 тысяч рублей. С начала года работодателями было открыто более 65 тысяч вакансий, что на 21% больше, чем в прошлом году. Для водителей предлагаемая зарплата составляет около 107 тысяч рублей, количество открытых вакансий приблизилось к 7 тысячам. Логистам готовы предложить до 93,6 тысяч рублей в месяц, спрос на них вырос на 11% за год. Доход курьеров увеличился до 113 тысяч рублей. Зарплаты комплектовщиков также выросли до 78 тысяч рублей.

Руководителю логистического отдела в Санкт-Петербурге предлагается оклад свыше 145 тысяч рублей.

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