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Петербуржцу предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве, совершенном 20 лет назад

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Обвиняемый полностью признал вину.

В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в убийстве, сопряжённом с изнасилованием, совершенном более 20 лет назад. Подробности сообщил следственный комитет.

Утром 16 марта 2002 года во дворе дома 4 по Фонарному переулку было найдено тело 18-летней девушки без одежды с признаками насильственной смерти. В совершении данного преступления 1 марта 2023 года изобличили 48-летнего петербуржца.

По данным следствия, мужчина вечером 15 марта 2002 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей 18-летней знакомой нанес ей не менее двух ударов по голове, повалил на землю, и, применяя физическую силу, изнасиловал. После чего он задушил девушку.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием). Обвиняемый полностью признал вину.

Видео: Telegram/ ГСУ СК РФ по СПб

Теги: изнасилование, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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