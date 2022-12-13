Петербуржцу предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве, совершенном 20 лет назад

Обвиняемый полностью признал вину.

В Петербурге мужчине предъявлено обвинение в убийстве, сопряжённом с изнасилованием, совершенном более 20 лет назад. Подробности сообщил следственный комитет.

Утром 16 марта 2002 года во дворе дома 4 по Фонарному переулку было найдено тело 18-летней девушки без одежды с признаками насильственной смерти. В совершении данного преступления 1 марта 2023 года изобличили 48-летнего петербуржца.

По данным следствия, мужчина вечером 15 марта 2002 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своей 18-летней знакомой нанес ей не менее двух ударов по голове, повалил на землю, и, применяя физическую силу, изнасиловал. После чего он задушил девушку.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием). Обвиняемый полностью признал вину.

Видео: Telegram/ ГСУ СК РФ по СПб