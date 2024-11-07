В Петербурге предстанут перед судом обвиняемые в интернет-мошенничестве на 3 млн рублей

Подозреваемые размещали в интернете информацию о продаже морских транспортных контейнеров. Покупатели были уверены, что имеют дело с представителями юридического лица, поэтому по указанию аферистов перечисляли полную предоплату на указанные реквизиты.

В Петербурге предстанут перед судом обвиняемые в интернет-мошенничестве, которые нелегальным способом получили более 3 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Следователем окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении трех жителей петербуржцев в возрасте от 26 до 35 лет. Они обвиняются в мошенничестве и легализации преступных доходов.

Подозреваемые размещали в интернете информацию о продаже морских транспортных контейнеров. Покупатели были уверены, что имеют дело с представителями юридического лица, поэтому по указанию аферистов перечисляли полную предоплату на указанные реквизиты. Однако после получения денег продавцы не доставляли клиентам товар и переставали выходить на связь.

С мая по сентябрь 2022 года они совершили 16 эпизодов мошенничества, 8 из которых совершены в отношении частных лиц, жителей Петербурга и Пензы, и еще 8 – в отношении организаций. Общий ущерб превысил 3 миллиона рублей, более 1 миллиона из которых злоумышленники легализовали и обналичили через цепочку банковских операций.

Противоправная деятельность была пресечена в августе 2023 года. По местам проживания обвиняемых были проведены обыски, в результате которых изъяты компьютерная техника, средства связи, 68 банковских карт, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Задержанные добровольно возместили часть причиненного материального ущерба потерпевшим в сумме 806 194 рубля.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее петербургская пенсионерка продала квартиру и передала деньги мошенникам.

Видео: МВД