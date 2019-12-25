У Кронштадта заметили редкое оптическое явление

В районе Кронштадта петербуржцами замечено редкое атмосферное явление, при котором удаленные объекты видны многократно и с искажениями, – фата-моргана. Об этом рассказали в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное" 27 сентября.
Фата-моргана происходит из-за образования в нижних слоях атмосферы нескольких слоев воздуха с разной плотностью, которая вызвана температурными изменениями. Эти слои отражают свет, создавая зеркальные изображения.
В результате преломления и отражения света объекты, даже находящиеся за горизонтом, могут появляться на горизонте или над ним в виде множества искаженных образов, которые накладываются друг на друга и быстро меняются, формируя удивительные картины.
Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"
Ранее на Piter.TV: жители Петербурга и Ленобласти наблюдали северное сияние ночью 26 сентября.
Фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное
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