В Петербурге продают редкий Bentley Continental Flying Spur Speed за 2 миллиона рублей

На популярной площадке объявлений выставлен на продажу Bentley Continental Flying Spur 2008 года в редкой версии Speed. На объявление обратил внимание портал 110km.ru. Автомобиль оснащён 6-литровым двигателем W12 BiTurbo мощностью 610 л.с. и имеет пробег около 95 тысяч километров.

Владелец оценил машину в 2 миллиона рублей. Для сравнения, аналогичные экземпляры в Европе стоят минимум в два раза дороже. По словам продавца, автомобиль никогда не попадал в ДТП, имеет оригинальный ПТС и ухоженный кожаный салон с деревянными вставками.

От стандартного Flying Spur эта версия отличается увеличенной мощностью — на 50 лошадиных сил больше. Полный привод и автоматическая коробка передач также входят в комплектацию. Владелец утверждает, что двигатель работает стабильно, коробка переключается плавно, серьёзных поломок не было. Однако есть и нюансы: на кузове заметны царапины, подвеска требует ремонта, а электроника иногда выдаёт ошибки.

Даже с такими недостатками предложение выглядит привлекательным. За 2 миллиона рублей сегодня можно приобрести новую Lada Vesta или подержанную Toyota, но Bentley остаётся символом роскоши и статуса. При этом будущему владельцу стоит учитывать высокие расходы на содержание: только транспортный налог составит почти 92 тысячи рублей в год, а запчасти придётся ждать неделями.

По мнению экспертов, такие автомобили чаще всего интересны коллекционерам или энтузиастам, которые хотят получить классический Bentley за разумные деньги.

Фото: auto.ru