Водителей без полиса ОСАГО с 1 ноября будут выявлять автоматически с помощью дорожных камер

В России водителей без полиса ОСАГО с 1 ноября 2025 года будут выявлять автоматически при помощи дорожных камер видеонаблюдения. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделала эксперт из направления "Народный фронт. Аналитика", автомобильный юрист Екатерина Соловьева. Она уточнила, что со следующего месяца в стране будет действовать по перечню поручений пр-1116ГС пункт 6 от главы государства Владимира Путина фиксация нового вида нарушений. По мнению специалиста, технически отсутствие полиса ОСАГО в базе данных вычислить легче всего. При этом для страховых компаний такое решение будет выгодно с экономической точки зрения, потому что автолюбителям все же придется оформлять полис.

Часть средств от штрафов, возможно, страховщики будут направлять в дорожные фонды. Здесь есть и плюс для водителей. Если произойдёт ошибка, оспорить такой штраф будет крайне просто – достаточно предоставить действующий полис. Екатерина Соловьева, автоэксперт

По мнению Екатерины Соловьевой, решение властей разрешить выявлять водителей без полиса ОСАГО автоматически стало своего рода компромиссом для государства.

