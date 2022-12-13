Автоподставщика на Bentley Скороходова отправили в СИЗО на два месяца

Преступникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

В российской столице избрана мера пресечения одному из ключевых участников банды автомобильных подставщиков на Bentley. Об этом говорится в официальном заявлении Московского городского суда. Уточняется, что Таганская районная инстанция вынесла решение по судьбе фигуранта расследования Сергея Скороходова. В Telegram-канале 112 уточнили, что по их сведениям ранее мужчина работал в рядах правоохранительных органов. Об этом стало известно из данных приложения Getcontact, которые указали на то, что у некоторых контактов арестованный записан как "ДПС Выезд", "ДПС Сергей Скороходов", "Сергей ГАИ Балашиха". В СМИ добавили, что на заседаниях по возмещению ущерба подозреваемый выступал в качестве юриста, представляющие интересы Евгения Афанасьева – "главного автоподставщика города". Последнего арестовали в конце прошлого года.

Напомним, что автоподставщики подстраивали автомобильные аварии, обычно - с коммерческим транспортом. Злоумышленники разработали преступную схему, согласно которой изначально они приобрели старые модели "Бентли" и Nissan Cedric. Затем они выезжали на заранее выбранное место (зачастую - с круговым движением), после чего совершали пробные заезды. Далее выслеживалась жертва. Ее преследовали, после чего проводили столкновение между транспортными средствами. Далее фигуранты дела отказывались от оформления европротокола и после регистрации ДТП обращались в страховые компании за денежными средствами на дорогостоящий ремонт машин. В том случае, если организация не могла покрыть эти расходы, то злоумышленники подавали судебный иск на "виновников" аварий. За этот счет они удваивали свой незаконный заработок. Мужчинам грозит наказание на срок до десяти лет лишения свободы.

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Фото и видео: Telegram / 112