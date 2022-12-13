  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Автомобилям Hongqi предсказали успех на рынке Подмосковья
Сегодня, 15:22
162
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Автомобилям Hongqi предсказали успех на рынке Подмосковья

0 0

Иномарки планируют выпускать на заводе Mercedes-Benz в регионе.

Завод Mercedes-Benz в Московской области рассматривают как площадку для выпуска премиум-автомобилей китайской марки Hongqi. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказали эксперты авторынка. Как подчеркнул основатель проекта "Автомаркетолог" Олег Мосеев в интервью телеканалу "360", вполне возможно, что отдельные автомобили бренда будут рассчитаны на массового потребителя.

Эксперт при этом отметил, что официальной информации о запуске производства Hongqi на заводе в Подмосковье пока не поступало. При этом бренд является наиболее известным в КНР, которым пользуются руководители страны. 2 модели уже аккредитованы в РФ.

На мой взгляд, речь будет идти о Hongqi, потому что нет смысла на Mercedes запускать какой-то массовый бренд, пускать надо именно премиум, потому что его и не хватает. И завод сам рассчитан на производство премиальных авто.

Олег Мосеев, основатель проекта "Автомаркетолог"

Ранее мы сообщили о том, что гендиректором производственной площадки LADA в Петербурге стал Иван Миронов.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Теги: honqi, московская область
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Undorie Expotly
Сегодня 17:41

Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://e.vg/konfiscatu

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии