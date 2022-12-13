Автомобилям Hongqi предсказали успех на рынке Подмосковья

Иномарки планируют выпускать на заводе Mercedes-Benz в регионе.

Завод Mercedes-Benz в Московской области рассматривают как площадку для выпуска премиум-автомобилей китайской марки Hongqi. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказали эксперты авторынка. Как подчеркнул основатель проекта "Автомаркетолог" Олег Мосеев в интервью телеканалу "360", вполне возможно, что отдельные автомобили бренда будут рассчитаны на массового потребителя.

Эксперт при этом отметил, что официальной информации о запуске производства Hongqi на заводе в Подмосковье пока не поступало. При этом бренд является наиболее известным в КНР, которым пользуются руководители страны. 2 модели уже аккредитованы в РФ.

На мой взгляд, речь будет идти о Hongqi, потому что нет смысла на Mercedes запускать какой-то массовый бренд, пускать надо именно премиум, потому что его и не хватает. И завод сам рассчитан на производство премиальных авто. Олег Мосеев, основатель проекта "Автомаркетолог"

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Фото: Пресс-служба губернатора Московской области