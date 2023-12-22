Рецидивист пытался скрыться на похищенном велосипеде

Его оперативно задержали сотрудники Росгвардии.

В Петербурге росгвардейцы задержали рецидивиста, пытавшегося скрыться на похищенном велосипеде. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

Вечером 31 марта в правоохранительные органы обратился 21-летний петербуржец, у которого украли велосипед, пока он был в гипермаркете на проспекте Просвещения. Молодой человек передал приметы вора, которые ему удалось установить, просмотрев вместе с персоналом магазина записи с уличных камер видеонаблюдения.

Уже в 22:35 на Светлановском проспекте росгвардейцы обнаружили и задержали разыскиваемого правонарушителя, передвигавшегося на похищенном велосипеде. Задержанный 40-летний гражданин ранее уже был судим за кражу, а также привлекался к уголовной ответственности за разбой. Подозревается доставлен в полицию, велосипед возвращен петербуржцу.

Ранее в Новом Девяткино мужчина попытался украсть коробку с виски.

Фото и видео: Росгвардия