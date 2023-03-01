  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Роспотребнадзоре по Петербургу поделились рецептом домашнего майонеза
Сегодня, 14:21
139
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Роспотребнадзоре по Петербургу поделились рецептом домашнего майонеза

0 0

Большая часть новогодних салатов и горячих блюд готовится с добавлением этого продукта.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу поделились рецептом домашнего майонеза. 

Горожанам напомнили, что большая часть новогодних салатов и горячих блюд готовится с добавлением этого продукта, а потреблять его в больших количествах не очень полезно. Существует хорошая альтернатива – домашний майонез, который не только вкуснее, но и здоровее. 

Для приготовления понадобятся яичный желток, 10 граммов дижонской горчицы, 5 миллилитров лимонного сока, 50 миллилитров оливкового масла, 250 миллилитров растительного масла, а также 10 миллилитров кипятка. Соль и перец можно добавить по вкусу. 

Рекомендуется взбить венчиком желток с горчицей, щепоткой соли и лимонным соком. В процессе нужно тонкой струей влить растительное и оливковое масло и продолжать помешивать. Если майонез слишком густой, добавьте воды. 

Ранее на Piter.TV: большинство петербуржцев планируют накрывать праздничный стол на Новый год. 

Фото: pxhere 

Теги: майонез, рецепт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии