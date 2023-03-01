В Роспотребнадзоре по Петербургу поделились рецептом домашнего майонеза

Большая часть новогодних салатов и горячих блюд готовится с добавлением этого продукта.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу поделились рецептом домашнего майонеза.

Горожанам напомнили, что большая часть новогодних салатов и горячих блюд готовится с добавлением этого продукта, а потреблять его в больших количествах не очень полезно. Существует хорошая альтернатива – домашний майонез, который не только вкуснее, но и здоровее.

Для приготовления понадобятся яичный желток, 10 граммов дижонской горчицы, 5 миллилитров лимонного сока, 50 миллилитров оливкового масла, 250 миллилитров растительного масла, а также 10 миллилитров кипятка. Соль и перец можно добавить по вкусу.

Рекомендуется взбить венчиком желток с горчицей, щепоткой соли и лимонным соком. В процессе нужно тонкой струей влить растительное и оливковое масло и продолжать помешивать. Если майонез слишком густой, добавьте воды.

Ранее на Piter.TV: большинство петербуржцев планируют накрывать праздничный стол на Новый год.

Фото: pxhere