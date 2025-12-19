Граждане России, проживающие в столице Венгрии, массово скупили продукт перед праздниками.

В русских магазинах Будапешта перед Новым годом закончился майонез. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на продавца одного из магазинов.

Отмечается, что запасы майонеза закончились к 30 декабря. Граждане России, проживающие в столице Венгрии, массово скупили продукт перед Новым годом.

При этом в магазине заверили, что постараются привезти новую партию. Она должна поступить сегодня, 31 декабря, чтобы покупатели успели приготовить свежие салаты к новогодней ночи.

