"Селедка под шубой" стала самым популярным блюдом на заказ в СИЗО Москвы

Салат "селедка под шубой" стала самым популярным блюдом на заказ в следственных изоляторах (СИЗО) Москвы. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на компанию, которая предоставляет соответствующую услугу.

Отмечается, что "селедка под шубой" стала самой большой по количеству заказов. В компании подчеркнули, что этот салат готовят много. По данным "РИА Новости", магазин осуществляет продажу готовой еды, продовольственных и непродовольственных товаров в магазинах при СИЗО. Им пользуются близкие обвиняемых, находящихся под стражей.

Также в компании сообщали, что заказы из раздела "новогодние блюда" были доставлены в следственные изоляторы столицы в понедельник, 29 декабря. Помимо салатов заказывали пироги и холодец.

Фото: pxhere.com