На Турку годовалый мальчик вышел из квартиры и выпал из окна парадной

Это произошло по недосмотру бабушки.

Во Фрунзенском районе Петербурга маленький мальчик выпал из окна парадной на 3 этаже. Об этом стало известно Piter.tv.

По недосмотру бабушки, мальчик (1 год и 9 месяцев) вышел из квартиры и выпал из окна парадной на 3 этаже.

Мальчик был госпитализирован из дома по улице Турку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, вдавленным переломом затылочной кости, закрытой травмой живота и груди. Он находится в тяжёлом состоянии.

Проводится проверка. Семья не полная, на учете в ОДН не состоит.

В феврале в больнице Раухфуса спасли подростка, упавшего с 8 этажа.

Фото: Piter.tv.