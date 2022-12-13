На Турку годовалый мальчик вышел из квартиры и выпал из окна парадной

Во Фрунзенском районе Петербурга маленький мальчик выпал из окна парадной на 3 этаже. Об этом стало известно Piter.tv.
По недосмотру бабушки, мальчик (1 год и 9 месяцев) вышел из квартиры и выпал из окна парадной на 3 этаже.
Мальчик был госпитализирован из дома по улице Турку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, вдавленным переломом затылочной кости, закрытой травмой живота и груди. Он находится в тяжёлом состоянии.
Проводится проверка. Семья не полная, на учете в ОДН не состоит.
В феврале в больнице Раухфуса спасли подростка, упавшего с 8 этажа.
Фото: Piter.tv.
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