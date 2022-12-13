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На Турку годовалый мальчик вышел из квартиры и выпал из окна парадной
Сегодня, 8:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Турку годовалый мальчик вышел из квартиры и выпал из окна парадной

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Это произошло по недосмотру бабушки.

Во Фрунзенском районе Петербурга маленький мальчик выпал из окна парадной на 3 этаже. Об этом стало известно Piter.tv.

По недосмотру бабушки, мальчик (1 год и 9 месяцев) вышел из квартиры и выпал из окна парадной на 3 этаже.

Мальчик был госпитализирован из дома по улице Турку с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, вдавленным переломом затылочной кости, закрытой травмой живота и груди. Он находится в тяжёлом состоянии.

Проводится проверка. Семья не полная, на учете в ОДН не состоит.

В феврале в больнице Раухфуса спасли подростка, упавшего с  8 этажа.

Фото: Piter.tv.

Теги: падение, ребенок, улица турку
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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