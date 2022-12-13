В больнице Раухфуса спасли подростка, упавшего с  8 этажа

В Центре К. А. Раухфуса спасли подростка, который упал с высоты восьмого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава.
У юноши, который дышал свежим воздухом около окна, закружилась голова. Он выпал из окна, но чудом остался жив. Отец пострадавшего оперативно вызвал скорую помощь.
Пациента доставили в приемное отделение Центра им. К. А. Раухфуса. Подросток находился в крайне тяжелом состоянии. Мальчику сделали операцию, через две недели его выписали.
Впереди у 17-летнего подростка лечение, сращение переломов, реабилитация. Юноша хочет поскорее вылечиться и вернуться к учебе.
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Фото: Piter.tv
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