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В больнице Раухфуса спасли подростка, упавшего с  8 этажа
Сегодня, 15:48
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В больнице Раухфуса спасли подростка, упавшего с  8 этажа

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Впереди у 17-летнего юноши лечение, сращение переломов, реабилитация.

В Центре К. А. Раухфуса спасли подростка, который упал с высоты восьмого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе Комздрава.

У юноши, который дышал свежим воздухом около окна, закружилась голова. Он выпал из окна, но чудом остался жив. Отец пострадавшего оперативно вызвал скорую помощь. 

Пациента доставили в  приемное отделение Центра им. К. А. Раухфуса. Подросток  находился в крайне тяжелом состоянии. Мальчику сделали операцию, через две недели его выписали. 

Впереди у 17-летнего подростка лечение, сращение переломов, реабилитация. Юноша хочет поскорее вылечиться и вернуться к учебе.

Ранее на Piter.tv: в ТРК на улице Коллонтай женщина ударила ребенка.

Фото: Piter.tv

Теги: больница раухфуса, медицина, ребёнок выпал из окна, скорая, спасли мальчика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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